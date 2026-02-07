Slušaj vest

Trener fudbalera TSC Nemanja Miljanović rekao je danas da njegov tim očekuje teško gostovanje Javoru u Ivanjici, ali da veruje u osvajanje dragocenih bodova.

"Imaju dugogodišnjeg trenera (Radovan Ćurčić) i jasno prepoznatljiv stil a odnedavno igraju na veštačkoj podlozi. Gostovanja u Ivanjici su teška za svakog protivnika pa neće biti lako ni nama. Javor je pobedom otvorio polusezonu (na gostovanju pobeda nad Napretkom 2:1) i sigurno želi da to potvrdi pred svojim navijačima, ali i nama je rezultat imperativ. Verujem da nas očekuje kvalitetna i borbena utakmica u kojoj ćemo osvojiti dragocene bodove“, rekao je Miljanović, preneo je klub.

Fudbaleri TSC-a iz Bačke Topole gostuju u subotu ekipi Javora iz Ivanjice, u utakmici 22. kola Super lige Srbije.

TSC se nalazi na 11. mestu Super lige Srbije sa 24 boda, a isti učinak na 12. poziciji ima Javor.

Miljanović se osvrnuo na poraz njegovog tima u Bačkoj Topoli od ekipe Vojvodine (0:2), rekavši da realizacija prilika i dalje ostaje problem.

"U 21. utakmici jesenjeg dela postigli smo samo 18 golova, svesni smo tog problema i intenzivno radimo na završnici. Protiv Vojvodine smo imali veliki broj izglednih šansi, čak i jedanaesterac, ali nismo uspeli da zatresemo mrežu. Verujem da će se, uz rad i posvećenost, to u narednom periodu vratiti kroz bolji učinak", dodao je on.

Trener TSC-a govorio je i o zdravstvenom stanju igrača pred gostovanje Javoru.

"Stančić (Aleksandar) i Mladenović (Stefan) su i dalje van stroja, još od kraja prethodne polusezone, a ni Urošević (Slobodan) još uvek nije u konkurenciji. Ostali igrači su spremni i na teren ćemo izaći sa najboljim raspoloživim sastavom i jasnim ciljem, da pobedimo", istakao je on.

Vezni fudbaler TSC-a Andrej Petrović istakao je da je debi za prvi tim protiv Vojvodine poseban trenutak u njegovom životu, nakon teške povrede pre godinu i po dana.

"Zahvalan sam stručnom štabu, upravi i saigračima na poverenju i podršci. Protiv Vojvodine smo imali dobar posed i dosta prilika, ali u fudbalu važi pravilo da neiskorišćene šanse budu kažnjene“, ocenio je on.

Petrović je dodao da je naredni protivnik fizički veoma jak.

"Svaka utakmica u Super ligi je važna, pa tako i ova. Poštujemo rivala, ali fokusirani smo na sebe i pokušaćemo da ispunimo sve zahteve stručnog štaba kako bismo osvojili tri boda", zaključio je Petrović.

Utakmica između Javora i TSC-a igra se u subotu od 14.00.