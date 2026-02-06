Slušaj vest

U drugom delu sezone Veljko Radosavljević i Matija Marsenić igraće na dvojnoj registraciji, fudbaleri Čukaričkog imaće pravo nastupa i za člana Prve lige Srbije, ekipu OFK Vršca.

Radi se o dvojici „bonus“ igrača, Radosavljević je rođen 2. aprila 2005. godine, a Marsenić 3. januara 2005. godine. Radosavljević pokriva sve krilne pozicije, a najbolje se snalazi iza centralnog napadača, dok Marsenić igra na pozicijama defanzivnog i ofanzivnog veziste.

Čukarički - Crvena zvezda, 21. kolo Super lige Srbije Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Radosavljević je za Čukarički odigrao 18 mečeva, postigao je jedan gol, ima i dve asistencije. Momak koji je prošao omladinsku školu belo-crnih već je prethodne sezone bio pozajmljen Vršcu, dok je Marsenić u prvom delu sezone imao jedan nastup za tim sa Banovog brda.

Pol Embong
IMG_-1024x768.jpeg
CUKARICKI-JEDINSTVO UB_77Vojin Serafimovic SS.JPG
milan smiljanic.jpg

Penal na Čukarički - Radnički Izvor: Arena 1 Premium