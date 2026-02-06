Slušaj vest

Od početka januara Džesi Lingard nema klub pošto je napustio Seul, a ovaj 33-godišnji fudbaler se suočava sa mnoštvom ponuda i svi čekamo njegov naredni klub.

Nekada fudbaler Mančester junajteda ima i ponudu iz Premijer lige od strane Vest Hema, ali ta opcija u ovom trenutku nije realna jer mu je privlačnija opcija da obuče dres - Fejenorda.

1/3 Vidi galeriju Džesi Lingard Foto: News Images LTD / Alamy / Alamy / Profimedia, Profimedia

U ovom trenutku mu izgleda kao odlična prilika da sarađuje sa Robinom van Persijem, a Fejenord može da mu pruži i dosta minuta na terenu zbog povrede Šakila van Persija.

Lingarda žele i u Seriji A, Đenova se prva javila, ali konačna odluka biće samo na ovom fudbaleru.

Ovaj fudbaler je karijeru počeo u Mančestere junajtedu gde je bio od svoje osme godine, bio je pozajmljivan Lesteru, Birmingemu, Brajtonu, Derbiju i Vest Hemu, jednu sezonu je proveo kao član Notingem foresta, a u Seulu je bio skoro dve godine.