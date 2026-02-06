Aleks Okslejd-Čemberlen blizu je transfera u Seltik.
SELTIK NA KORAK OD OZBILJNOG POJAČANJA: Škotski velikan dovodi bivšeg reprezentativca Engleske
Aleks Okslejd-Čemberlen nema klub od početka ove godine, nakon što je završio sa Bešiktašom, a po svemu sudeći, pronašao je novi klub.
Nekadašnji reprezentativac Engleske je veoma blizu potpisivanja za Seltik, on je već u Glazgovu gde će potpisati za ovaj slavni klub.
Aleks Okslejd-Čemberlen Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, ANP / ddp USA / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Ugovor će biti potpisan na šest meseci, plus će postojati opcija da se produži dodatno.
Okslejd-Čembrlejn je svoju karijeru počeo u Sautemptonu, igrao je za Arsenal šest godina, a potom još šest godina za Liverpul, da bi od 2023. godine potpisao za Bešiktaš.
Za reprezentaciju Engleske je odigrao 35 mečeva.
Kurir sport /Sportske.net
