Slušaj vest

Aleks Okslejd-Čemberlen nema klub od početka ove godine, nakon što je završio sa Bešiktašom, a po svemu sudeći, pronašao je novi klub.

Nekadašnji reprezentativac Engleske je veoma blizu potpisivanja za Seltik, on je već u Glazgovu gde će potpisati za ovaj slavni klub.

1/4 Vidi galeriju Aleks Okslejd-Čemberlen Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, ANP / ddp USA / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ugovor će biti potpisan na šest meseci, plus će postojati opcija da se produži dodatno.

Okslejd-Čembrlejn je svoju karijeru počeo u Sautemptonu, igrao je za Arsenal šest godina, a potom još šest godina za Liverpul, da bi od 2023. godine potpisao za Bešiktaš.

Za reprezentaciju Engleske je odigrao 35 mečeva.

Kurir sport /Sportske.net

BONUS VIDEO: