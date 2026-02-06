Slušaj vest

Delegacija Fudbalskog saveza Srbije na čelu sa predsednikom Draganom Džajićem i generalnim sekretarom Brankom Radujkom bila je gost najvećeg, najbrojnijeg saveza pod kapom krovne organizacije – FS Regiona zapadne Srbije.

Tim FSS koji su činili direktori sektora za strategiju i razvoj, pravne i finansijske službe, za ljudske resurse, IT i administrativnu podršku na čelu sa predsednikom i prvim operativcem srpskog fudbala, odabrao je FSRZS ( zajedno sa FS KiM koji funkcioniše na ovoj teritoriji) i Ub kao prvu stanicu za seriju radnih sastanaka sa rukovodstvom regionalnih saveza.

Besprekorna organizacija i vrhunska logostika, koja je već blizu četiri godine zaštitni znak svih delovanja aktuelnog rukovodstva FSRZS i njegovih čelnika, predsednika Nebojše Živanovića i generalnog sekretara Darka Radonjića, pomogla je svim učesnicima da posle višečasovnog sastanaka maksimalno obrade sve ključne teme.

- strateški i godišnji ciljevi razvoja fudbala na regionalnom i nacionalnom nivou

- optimizacija organizacije i unapređenje linija komunikacije između regionalnog i nacionalnog saveza

- finansijski i pravni aspekti u regionalnom i nacionalnom savezu u 2026. godini

- podizanje reputacije nacionalnog i lokalnog fudbala i privlačnje potencijanih sponzora.

Nije tajna da teritorijalno najveći i najbrojniji (1207 klubova) region pod kapom Fudbalskog saveza Srbije uživa veliko poštovanje u krovnoj organizaciji, a sve zbog načina na koji funkcioniše.

- Zapad je uzor za sve, region koji je veoma dobro organizovan, ozbiljan, odgovoran i što je veoma važno, odlučan u rešavanju svih stvari. Za nas i fudbal u Srbiji to je veoma važno, jer pričamo o regionu koji ima daleko najveći broj klubova. Ovde smo došli da pričamo o svim temama i drago mi je da smo imali jedan veoma dobar i efikasan sastanak, otvoren i sadržajan – rekao je predsednik Dragan Džajić.

U uvodnom delu sastanka sa rukovodstvom FSRZS Branko Radujko, generalni sekretar FSS predstavio je prezentaciju „Moguće je, znamo kako“.

- Ovakvi radni sastanci su suština sistema koji želimo da gradimo: direktna komunikacija, jasni ciljevi i zajednička odgovornost. Region Zapadne Srbije pokazuje da se dobrom organizacijom, jasnom vizijom i stabilnim upravljanjem mogu postići visoki standardi, što je za Fudbalski savez Srbije od izuzetnog značaja.

U narednom periodu planirane su i posete ostalim regionalnim savezima, jer želimo da na licu mesta razgovaramo o svim izazovima, potrebama i potencijalima. Samo kroz otvoren dijalog i zajedničko planiranje možemo da unapredimo celokupan sistem i stvorimo čvrste temelje za dalji razvoj srpskog fudbala – rekao je Branko Radujko.

Delegaciju najvećeg regiona u Srbiji, pored predsednika Nebojše Živanovića i generalnog sekretara Darka Bradonjića, predstavljali su i prvi čovek CEFT FSRZS Predrag Stojanović, Sudijske organizacije Goran Milanović, odnosno zamenik generalnog sekretara Vladimir Čađenović. Ispred FS Kosova i Metohije bio je predsednik Igor Uljarević.

- Dolazak rukovodstva Fudbalskog saveza Srbije i izbor Regiona zapadne Srbije kao prve stanice u nizu radnih sastanaka doživljavamo kao veliko priznanje za sve što je urađeno u prethodnom periodu, ali i kao snažnu motivaciju za dalji rad. Otvoren, konstruktivan i izuzetno sadržajan razgovor potvrdio je da regionalni i nacionalni savez dele istu viziju razvoja srpskog fudbala.

Posebno nam je važno što smo imali priliku da, kroz direktan dijalog, razmotrimo strateške ciljeve, unapređenje organizacije i komunikacije, kao i pripremu aktivnosti za period koji je pred nama. Uveren sam da će dogovoreni zaključci doprineti još boljem funkcionisanju sistema i da će FS Regiona zapadne Srbije i ubuduće biti pouzdan partner Fudbalskom savezu Srbije – rekao je Nebojša Živanović.