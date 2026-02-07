Slušaj vest

Fudbaler Lajpciga Ksaver Šlager napustiće taj klub na kraju sezone, saopštio je nemački tim. Ovaj 28-godišnji austrijski vezni fudbaler u Lajpcig je došao 2022. godine iz Volfsburga.

Za Lajpcig je do sada odigrao 97 utakmica, postigavši četiri gola, uz devet asistencija.

Sa Lajpcigom je 2023. godine osvojio Kup Nemačke i Superkup, a austrijski mediji navode da su za njega zainteresovani italijanski klubovi - Roma i Juventus.

"Na kraju je presudila moja želja da iskusim i probam nešto novo. Nije to bilo odbijanje Lajpciga, već odluka da se krene u nešto novo. Svako ko me poznaje zna da ću dati sve od sebe za ovaj klub, naše navijače i naše zajedničke ciljeve do poslednjeg sudijskog zvižduka. Moj prioritet je zatvoriti ovo poglavlje života u Lajpcigu na pozitivan način!", rekao je Šlager, kojem ugovor ističe 30. juna.

Lajpcig se nalazi na petom mestu Bundeslige nakon 20 odigranih utakmica sa 36 bodova.

U narednom kolu Lajpcig u nedelju gostuje Kelnu.

