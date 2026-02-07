"Na kraju je presudila moja želja da iskusim i probam nešto novo. Nije to bilo odbijanje Lajpciga, već odluka da se krene u nešto novo. Svako ko me poznaje zna da ću dati sve od sebe za ovaj klub, naše navijače i naše zajedničke ciljeve do poslednjeg sudijskog zvižduka. Moj prioritet je zatvoriti ovo poglavlje života u Lajpcigu na pozitivan način!", rekao je Šlager, kojem ugovor ističe 30. juna.