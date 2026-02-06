Slušaj vest

FK Crvena zvezda saopštio je danas da će ulaz na utakmicu 22. kola Superlige protiv Novog Pazara biti besplatan za decu mlađu od 14 godina.

"Crvena zvezda obaveštava mališane da će kapije na istočnoj strani stadiona 'Rajko Mitić' biti otvorene za svu decu starosti do 14 godina na meču 22. kola Superlige Srbije protiv Novog Pazara koji se igra sutra od 16 časova", stoji u klupskoj objavi.

Najmlađi zvezdaši u akciji Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zvezda dodaje da tako nastavlja sa sjajnom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu "Marakane" na mečevima domaćeg prvenstva.

"Podsećanja radi, neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Novog Pazara", zaključuje se u objavi.

Iz kluba ističu da su ulaznice za meč protiv Novog Pazara već u prodaji. Cene ulaznica su sledeće: Sever - 400 dinara; Istok - 500; Zapad - 700; Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara.