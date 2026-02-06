Slušaj vest

Šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga optimista je pred prvi duel na „Karađorđu“ u 2026. godini.

Fudbaleri „stare dame“ u nedelju od 15,30 dočekuju ekipu Mladosti iz Lučana, a Tanjga se nada da će njegova ekipa nastaviti sa dobrim rezultatima posle trijumfa u Bačkoj Topoli.

– Moram da se osvrnem na našu poslednju utakmicu koju smo uz sve probleme završili na način na koji treba da završimo svaki meč. Zadovoljni smo sa tri boda, ali nisam baš 100% igrom, što je posledica neigranja od dva meseca. Rekao sam igračima da me raduje što na toj utakmici nismo bili na svom maksimumu, ali smo je dobili. Posebno ako na to dodamo i odlaske pojedinih igrača uoči same utakmice, tako da mogu da budem prezadovoljan. Što se tiče predstojeće utakmice, Mladost je jedna ekipa koja igra dobar i defanzivan fudbal i znamo šta nas čeka. Iskusni su, poštujemo ih, ali znamo koji su naši ciljevi. Daćemo 100% i onda se nadamo da će to biti dovoljno za našu ubedljivu igru, a onda možemo da očekujemo bodove. Spremni smo, ali nastavljamo da se pripremamo, imamo trening danas i sutra. Što se tiče kadrovskog stanja, pored dvojice igrača koja su otišla, imamo problem sa Njegošem koji ima četiri žuta kartona, ali s obzirom na broj igrača koji imamo u rosteru, nadoknadićemo njegov izostanak – rekao je Tanjga.

U nedelju neće moći da računa na kapitena Njegoša Petrovića, ali sistem ostaje isti.

– Mi svoj sistem i formaciju ne menjamo, imamo raznih kombinacija jer smo dobro pokriveni. Imamo Veličkovića, Medojevića, Poletanovića, Kokanovića, priključuje se polako i Eta, tako da imamo više mogućnosti i odlučićemo u naredna dva dana. Kao što smo i Kolarevića izabrali neposredno pred utakmicu u Bačkoj Topoli. Nama Njegoš mnogo znači kada je na terenu, i to ne moram da apostrofiram, ali moramo da naučimo da se nosimo u ovim situacijama kada nije tu, jer biće još takvih situacija – istakao je Tanjga.

Za kraj, otkrio je i zdravstveno stanje Uroša Nikolića.

– Nikolić je krajem prvog dela dva meseca bio povređen, pa je posle pauze došao i rekao da je zdrav i onda se opet povredio. Ja sam verovao u njega i da će se oporaviti, ali on se i dalje leči. Dolazi samo na terapije i o njemu više znaju doktori. Nažalost, mislio sam da će biti sa nama. Meni je žao iskreno, jer ima mnogo dijagnoza, ne znam kakva je to povreda koja traje već četiri meseca. Ali šta je tu je – zaključio je Tanjga.