Trener fudbalera Radničkog iz Niša Takis Lemonis rekao je danas da je ekipa vredno radila i da je jedina želja pobeda nad Radničkim iz Kragujevca u predstojećem meču domaćeg prvenstva."Znamo da nas čeka teška utakmica. I jedino o čemu trenutno razmišljamo i na čemu radimo svih ovih dana jeste želja za pobedom. Svi igrači su zdravi i spremni za meč", rekao je Lemonis, preneo je klub.

Fudbaleri Radničkog iz Niša dočekaće u nedelju ekipu Radničkog iz Kragujevca, u utakmici 22. kola Super lige Srbije.

Kragujevački tim je na startu drugog dela sezone na svom terenu pobedio IMT sa 3:1, dok je niški Radnički na gostovanju odigrao nerešeno 0:0 sa Partizanom, iako su od 37. minuta igrali sa igračem manje.

"Potrudićemo se da dobre stvari koje smo uradili u meču protiv Partizana nadogradimo, tako što ćemo popraviti one koje nisu bile dobre. Situacija je takva da smo igrali dobro sa deset igrača, ali ono što je bitno jeste da radimo na tome da popravimo tim i da pobeđujemo u narednim mečevima. U svakoj utakmici očekujemo isti rezultat, naravno", dodao je Lemonis.

Golman niškog Radničkog Strahinja Manojlović rekao je da ekipu očekuje teška i bitna utakmica.

"U goste nam dolazi ekipa Radničkog iz Kragujevca. Vrlo dobra ekipa sa kvalitetnim pojedincima, koju predvodi dobar trener Božidar Bandović. Međutim, mi smo posle Partizana iskoristili vreme da se dobro oporavimo i spremimo za ovu utakmicu. Sa šefom i stručnim štabom smo sve analizirali, dobro smo radili ove nedelje i očekujem jednu dobru utakmicu i naravno da pobedimo na 'Čairu'. Ovim putem bih želeo da pozovem sve 'Meraklije', Nišlije, da dođu, da nam budu dvanaesti igrač i da zajedno idemo ka novoj pobedi", zaključio je Manojlović.