Danas se obeležava 68 godina od tragične pogibije osam fudbalera Mančester junajteda koji su stradali u avionskoj tragediji u Minhenu, neposredno posle utakmice protiv Crvene zvezde u Beogradu u Kupu šampiona.

Tog 6. februara 1958. godine prilikom poletanja sa aerodroma u Minhenu avion „Elizabetan" britanske kompanije „BEA" srušio se i u smrt odveo 23 putnika. Među njima i sedmoricu fudbalera Mančester Junajteda: kapitena Rodžera Berna, Tomija Tejlora, Džefa Benta, Edija Kolmena, Marka Džonsa, Dejvida Pega i Bilija Velana.

Posle dve nedelje, od zadobijenih povreda, preminuo je i 21-godišnji Dankan Edvards, jedan od najnadarenijih igrača u istoriji „Gordog Albiona", duša i pokretačka tima koji je u legendi upamćen kao „Bezbijeve bebe".

Taj mladi i supertalentovani tim, koji je pažljivo selektirao i vodio legendarni Mat Bezbi, vraćao se iz Beograda, gde je dan ranije, 5. februara, odigrao revanš utakmicu četvrtfinala Kupa šampiona sa - Crvenom zvezdom. Pošto je u prvom meču bilo 2:1 za Engleze, a u nezaboravnoj fudbalskoj predstavi na Stadionu JNA 3:3, plasman u dalje takmičenje izborio je Mančester Junajted.

Na terenu igrači dva tima vodili su bespoštednu borbu, a posle utakmice započeli su divno druženje koje je tokom večeri, najpre u hotelu „Mažestik" a onda i u Skadarliji, preraslo u pravo prijateljstvo. Doktor Aca Obradović je s velikim žarom pričao Englezima kako će izgledati budući, novi Zvezdin stadion, pa je iskoristio priliku da pozove Mančester Junajted da odigra utakmicu na otvaranju tog novog, veličanstvenog objekta. Sekretar kluba sa „Old Traforda" Krikner je obećao da će Junajted uveličati taj dan, a Mat Bezbi je i sam oduševljen prijemom i srdačnošću domaćina rekao predsedniku Crvene zvezde Blagojeviću da je za Mančester Junajted put u Beograd bio pun iznenađenja.

Zla kob je, međutim, htela da pravo, najstrašnije iznenađenje usledi sutradan 6. februara, kad se u 15 časova i četiri minuta avion srušio u Minhenu. Vest da su u olupini letelice smrt našli članovi najtalentovanije fudbalske ekipe na svetu zaledila je planetu...

Malo je međutim poznat detalj, koji je ispričao Dragoslav Šekularac:

"Da sam pogodio stopostotnu priliku, igrala bi se majstorica, verovatno tri dana kasnije u Italiji, a oni se ne bi vraćali kući. Što nisam bio bolji golgeter, svi ti momci bi ostali živi", bile su reči Dragoslava Šekularca, tadašnjeg napadača Crvene zvezde.