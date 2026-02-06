Slušaj vest

Gajas Zahid napravio je ogroman skandal! Naime, on je vređao verbalno trenera Nenada Stojakovića i zbog toga je momentalno izbačen iz prvog tima Partizana.

- Norvežanin je suspendovan zbog verbalnih uvreda upućenih na račun trenera Stojakovića i do izjašnjenja trenira odvojeno od grupe, ali već sada je jasno da ćemo ga teško ponovo gledati u crno-belom dresu - objavio je pbg.news.

Nakon najnovijeg incidenta čelnici crno-belih odlučili da Zahid definitivno bude odstranjen iz ekipe i stoje čvrsto pri odluci da do kraja sezone neće oblačiti crno-beli dres. Nema sumnje da je to sa igračke strane veliki hendikep za Partizan, ali neka pravila ponašanja moraju da se poštuju.

U ovo sezoni Zahid je odigrao samo šest utakmica i upisao asistenciju na meču sa Napretkom. Prema proceni Transfermarkta njegova vrednost je 900.000 evra.