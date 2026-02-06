Slušaj vest

Srpski fudbaler Filip Mladenović novi je igrač Karagumrkua, saopštio je danas turski tim.

Mladenović (34), igra na poziciji levog beka i od juna 2023. godine je bio član Panatinaikosa.

Kao član atinskog tima odigrao je 108 utakmica, postigavši šest golova, uz osvojen trofej u Kupu Grčke 2024. godine.

Filip Mladenović

Za reprezentaciju Srbije Mladenović je upisao 34 nastupa.

Sa Karagumrukom, koji vodi srpski trener Aleksandar Stanojević, Mladenović je potpisao ugovor do kraja sezone.

U dosadašnjoj karijeri Mladenović je igrao za čačanski Borac, Crvenu zvezdu, BATE Borisov, Keln, Standard Lijež, Lehiju iz Gdanjska i Legiju iz Varšave.