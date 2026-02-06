Kao član Panatinaikosa odigrao je 108 utakmica, postigavši šest golova, uz osvojen trofej u Kupu Grčke 2024. godine
BIVŠI REPREZENTATIVAC SRBIJE PROMENIO KLUB I LIGU: Mladenović novi fudbaler turskog Karagumruka
Srpski fudbaler Filip Mladenović novi je igrač Karagumrkua, saopštio je danas turski tim.
Mladenović (34), igra na poziciji levog beka i od juna 2023. godine je bio član Panatinaikosa.
Kao član atinskog tima odigrao je 108 utakmica, postigavši šest golova, uz osvojen trofej u Kupu Grčke 2024. godine.
Filip Mladenović Foto: Starsport, Nemanja Nikolić
Za reprezentaciju Srbije Mladenović je upisao 34 nastupa.
Sa Karagumrukom, koji vodi srpski trener Aleksandar Stanojević, Mladenović je potpisao ugovor do kraja sezone.
U dosadašnjoj karijeri Mladenović je igrao za čačanski Borac, Crvenu zvezdu, BATE Borisov, Keln, Standard Lijež, Lehiju iz Gdanjska i Legiju iz Varšave.
Karagumruk se posle 20 odigranih utakmica nalazi na poslednjem, 18. mestu turskog šampionata, sa devet bodova.
