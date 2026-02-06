Slušaj vest

Srpski fudbaler Filip Mladenović novi je igrač Karagumrkua, saopštio je danas turski tim.

Mladenović (34), igra na poziciji levog beka i od juna 2023. godine je bio član Panatinaikosa.

Kao član atinskog tima odigrao je 108 utakmica, postigavši šest golova, uz osvojen trofej u Kupu Grčke 2024. godine.

Filip Mladenović Foto: Starsport, Nemanja Nikolić

 Za reprezentaciju Srbije Mladenović je upisao 34 nastupa.

Sa Karagumrukom, koji vodi srpski trener Aleksandar Stanojević, Mladenović je potpisao ugovor do kraja sezone.

U dosadašnjoj karijeri Mladenović je igrao za čačanski Borac, Crvenu zvezdu, BATE Borisov, Keln, Standard Lijež, Lehiju iz Gdanjska i Legiju iz Varšave.

Karagumruk se posle 20 odigranih utakmica nalazi na poslednjem, 18. mestu turskog šampionata, sa devet bodova.

Ne propustiteFudbalSTIŽE FILIP MLADENOVIĆ, BIVŠI AS CRVENE ZVEZDE: Pojačanje na vidiku!
Detalj sa meča Partizan - AEK
FudbalGOL MLADENOVIĆA ZA PROLAZ: Panatinaikos i Celje u osmini finala Lige konferencija
FudbalKOMEDIJA U REŽIJI REPREZENTATIVCA SRBIJE! Njegov potez ostavio sve u šoku, sa protivnikom "zaigrao odbojku" usred utakmice!