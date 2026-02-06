Slušaj vest

Rukovodstvo Novog Pazara ekspesno je reagovalo nakon iznenadnog rastanka sa Vladimirom Gaćinovićem, pa će na klupu ovog kluba sesti Nenad Lalatović, nezvanično saznaje Mozzart Sport.

Interesovanje Pazara za Lalatovića postojalo je i ranije, ali tada nije došlo do realizacije saradnje.

Nenad Lalatović

Ovoga puta, okolnosti su se poklopile i pregovori su ušli u završnu fazu, pa bi, ukoliko ne dođe do nepredviđenih prepreka tokom vikenda, Lalatović u ponedeljak trebalo da bude zvanično promovisan u novog trenera Novog Pazara.

Do tada će ekipu tokom subotnjeg gostovanja Crvenoj zvezdi na stadionu „Rajko Mitić“ predvoditi Slobodan Branković, dosadašnji saradnik Vladimira Gaćinovića.

Novi Pazar je pod vođstvom Gaćinovića ostvario istorijski plasman u kvalifikacije Lige konferencija osvojivši treće mesto u Super ligi Srbije, što je najbolji rezultat “plavih” u domaćem šampionatu.

Novopazarci će u subotu, u okviru 22. kola Super lige Srbije, gostovati aktuelnom šampionu, Crvenoj zvezdi.