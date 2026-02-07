Radnik Surdulica dočekuje Partizan od 14.00.
biće napeto
DRMA MU SE KLUPA! Partizan gostuje Radniku, evo gde uživo možete gledati prenos meča iz Surdulice!
Slušaj vest
Fudbaleri Partizana gostuju od 14.00 ekipi Radnika iz Surdulice u utakmici 22. kola Superlige Srbije.
U danima iza nas, trener Partizana Nenad Stojaković, stoji na klimavim nogama u humskoj, a upravo ova utakmici može odrediti njegovu sudbinu.
Nenad Stojaković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Utakmicu između Radnika i Partizana možete gledati uživo na TV Arena sport premimum 1 kanalu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši