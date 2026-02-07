Slušaj vest

Fudbaleri Partizana gostuju od 14.00 ekipi Radnika iz Surdulice u utakmici 22. kola Superlige Srbije.

U danima iza nas, trener Partizana Nenad Stojaković, stoji na klimavim nogama u humskoj, a upravo ova utakmici može odrediti njegovu sudbinu.

Nenad Stojaković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Utakmicu između Radnika i Partizana možete gledati uživo na TV Arena sport premimum 1 kanalu.

