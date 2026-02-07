Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde od 16.00 dočekuju Novi Pazar u utakmici 22. kola Superlige Srbije.

Zvezda trenutno ima bod više od Partizana i nalazi se na čelu tabele, a o imperativu pobede nad Pazarcima suvišno je i govoriti.

Čukarički - Crvena zvezda, 21. kolo Super lige Srbije Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Utakmicu sa Marakane možete gledati uživo na TV Arena sport premimum 1 kanalu od 16.00.

