Prvotimci Crvene zvezde u subotu od 16.00 dočekuju ekipu Novog Pazara u okviru 22. kola Superlige Srbije.

Pred meč je na pitanja medija odgovarao šef stručnog štaba Crvene zvezde Dejan Stanković.

Analizirao je strateg naše ekipe duel sa Čukaričkim.

– Već sam rekao na konferenciji nakon utakmice, jedina zamerka je gol primljen u poslednjem minutu nadoknade, jer ekipa kao što je Crvena zvezda to mora iskusnije da odradi. To je jedino što bih izdvojio, za ostalo nisam imao zamerki. Uslovi su bili kakvi su bili. Momci su od prvog do 90. minuta dali maksimum, mogli su da postignu i koji gol više, ali sam zadovoljan načinom na koji su istrčali utakmicu i kako su igrali. Samo je moglo da prođe bez tog primljenog gola - istakao je Stanković.

Govorio je Dejan Stanković i o značaju prekida u igri.

– Kada imaš dobre izvođače prekida, onda je lakše i igračima koji ulaze u završnicu. Volim da igračima kažem da idemo sa verom da damo gol, a ne samo da bismo ušli u šesnaesterac protivnika. Imamo skakače, imamo momke koji hrabro napadaju loptu. Prekid može da bude veliko oružje u utakmici pri rezultatu 0:0, kada je meč težak za “otvaranje”. Jednim prekidom možeš da otvoriš utakmicu i ona tada dobija potpuno drugačiji tok, zato su prekidi veoma bitni.

Trener crveno-belih osvrnuo se i na činjenicu da je njegova ekipa trenutno prva na tabeli.

– To ne menja ništa, to je trenutno stanje. Računi se svode na kraju prvenstva. Ne smemo da izgubimo fokus. Radili smo dobro, gledali smo da odmorimo i oporavimo igrače kojima je to bilo potrebno. Ulazimo u period u kojem ćemo igrati na svaka tri ili četiri dana i za euforiju nema mesta. Jednostavno znamo šta nam je činiti.

Govorio je Stanković i o ekipi Novog Pazara.

– Danas je stigla vest da je Novi Pazar ostao bez trenera Gaćinovića i baš mi je žao zbog toga, jer sam želeo da ga pozdravim i da mu čestitam na svemu što je postigao. Pratio sam njegov rad i napravio je istorijski uspeh sa Novim Pazarom. Reč je o vrlo iskusnom treneru. Sećam se još vremena kada sam skupljao lopte, kada je Zvezda igrala protiv Bečeja, mislim da je tada dao tri gola. Drago mi je što je u srpskom fudbalu napravio lepe rezultate sa Novim Pazarom i žao mi je što se nećemo videti. Što se ekipe tiče, to su isti igrači i ne verujem da će za sada nešto menjati u načinu i stilu igre. Verovatno će do promena doći tek od neke naredne utakmice, kada dođe novi trener, ali mi smo fokusirani na ono što je radio Gaćinović.

Otkrio je Stanković i na koji segment igre će crveno-beli obratiti najveću pažnju.

– Kompaktni su i jaki. Iako su imali određene prodaje važnih igrača, ostali su jedan kompaktan i zahtevan tim. Upravo smo pričali o prekidima, na koje ćemo morati da obratimo pažnju, jer mogu da budu oružje i za nas i za njih. Kao što sam rekao, prekid može da otvori utakmicu i da joj promeni tok. Ne verujem da ćemo mi odustati od našeg stila igre.

Govorio je Stanković i o zdravstvenom biltenu.

– Tebo i Mirko Ivanić još uvek van terena. Imamo određenih manjih problema, sezona je počela, igrali smo dve jake evropske utakmice, potom meč protiv Čukaričkog na veštačkoj travi. To su stvari koje donose sitne probleme, ali ništa što bi nekoga od važnih igrača odvojilo od terena.

Interesovalo je predstavnike medije da li će Gudelj početi utakmicu.

– To je na meni da odlučim.

Govorio je strateg crveno-belih i o ulozi publike na predstojećem meču.

– Imam svoj stav, zvezdaš je uvek tu i zvezdaš nikada neće faliti. Ko god da dođe i koliko god ljudi da bude na tribinama, ja sam zahvalan do neba. Znam da će, kada bude najteže, stadion biti prepun. U pravog zvezdaša nikada ne sumnjam.

Za kraj je strateg našeg tima govorio i o značaju povratka Strahinje Erakovića u redove Crvene zvezde.

– To znači mnogo klubu, svlačionici, meni i mom stručnom štabu. To je ogromna opcija više, jer nas čeka veliki broj utakmica i važne stvari. Eraković je jedan važan šraf u ovom mehanizmu koji je došao kod nas – zaključio je Stanković.

