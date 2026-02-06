Slušaj vest

Poznato je da je Kilijan Mbape jedan od najplaćenijih fudbalera Real Madrida, ali deo ide direktno na račun njegove majke, Fajze Lamari.

Kako je objavila portugalska "A Bola", Fajza Lamari na godišnjem nivou neto zaradi 4.500.000 evra od ugovora sa sinom.

Kuriozitet koji je istaknut jeste da Mbapeova majka zarađuje više od: Raula Asensija, Franka Mastantuona, Gonzala Garsije, Andrija Lunjina, Frana Garsije, Arde Gulera i Brahima Dijaza.

Za taj novac Lamari se brine o organizaciji Kilijanovog privatnog, poslovnog i finansijskog života, a imala je i veliku ulogu u pravnom sporu sa Pari Sen Žermenom oko neisplaćenih zarada.

Ne tako davno je Fajza Lamari u jednom intervjuu otkrila da se sa sinom žestoko svađala oko novca, jer je tražila 50 odsto od svih njegovih primanja.

"Neću ti dati polovinu! Šta misliš? Ja sam taj koji postiže golove. Kako možeš da tražiš 50 odsto?", navodno je odbrusio Kilijan majci.

Na kraju su postigli kompromis.

"Spustila sam ga na 30 odsto i rekla mu da neću ići ispod toga i da više neću raditi za njega. Tako je pristao na 30 odsto", objasnila je Lamari i, eto, ostala na "samo" nepunih pet miliona evra godišnje.