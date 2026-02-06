Slušaj vest

Nenad Lalatović, iskusni srpski trener, seo je na klupu Novog Pazara, dan uoči okršaja sa Crvenom zvezdom - subota 16.00.

Preuzimanjem Novog Pazara, iskusni stručnjak došao je do cifre od 13 (različitih) klubova što je vodio u srpskom elitnom rangu, iliti više od polovine (devet) ukoliko računamo ovosezonske učesnike Superlige.

Nenad Lalatović Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport

Lalatović do sada u našem fudbalu nije radio u: Partizanu, OFK Beogradu, Železničaru, Radniku, TSC-u, Javoru i IMT-u.

On je apsolutni rekorder po broju promenjenih klubova u Srbiji, ali rekorder je i po broju utakmica koje je vodio na superligaškim terenima (368), odnosno po osvojenim bodovima (634), a u TOP 10 je i po broju osvojenih bodova u proseku po meču (1,72).

Podsetimo, u inostranstvu je vodio Al Batin (Saudijska Arabija), Borac iz Banjaluke (Bosna i Hercegovina), Zorju (Ukrajina) i Budućnost iz Podgorice (Crna Gora). Tokom protekle godine imao je tri angažmana - u Budućnosti, Vojvodini i lučanskoj Mladosti.

