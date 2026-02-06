Slušaj vest

Petostruki osvajač Zlatne lopte nije bio u timu protiv Al Rijada u ponedeljak, a portugalska A Bola prenela je da je on odbio da igra jer nije zadovoljan načinom na koji klub vodi saudijski Javni investicioni fond (PIF).

Navodno je Ronaldo bio nezadovoljan nedostatkom akcije kluba u januarskom prelaznom roku, a glavni razlog njegove frustracije bio prelazak njegovog bivšeg timskog kolege iz Real Madrida Karima Benzeme u rivalski Al Hilal.

Saudijska Pro liga je juče izdala saopštenje u kojem naglašava da nijedan igrač nije iznad lige.

"Saudijska liga je strukturirana oko jednostavnog principa: svaki klub posluje nezavisno pod istim pravilima. Klubovi imaju svoje uprave, svoje izvršne direktore i svoje fudbalsko rukovodstvo. Odluke o dovođenju, trošenju i strategiji su na klubovima, u sklopu finansijskog okvira osmišljenog da obezbedi održivost i konkurentsku ravnotežu koji se podjednako primenjuje na celu ligu", navodi se u saopštenju Saudijske lige.

Ronaldo je prešao u Al Nasr 2022. godine, nakon što je u sred sezone napustio Mančester junajted i tada je postao najbolje plaćeni igrač u istoriji fudbala sa godišnjom platom od 177 miliona funti. On je od tada osvojio samo jedan trofej, Kup šampiona arapskih klubova.

(Beta)