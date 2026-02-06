Slušaj vest

Fudbaleri Lidsa pobedili su večeras na svom terenu Notingem Forest 3:1, u 25. kolu engleske Premijer lige.Strelci za Lids bili su Džejdn Bogl u 26, Noa Okafor u 30. i Dominik Klavert-Luin u 49. minutu.

1/55 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Gol za Notingem Forest postigao je Lorenco Luka u 86. minutu.

Srpski reprezentativac u dresu Notingema Nikola Milenković na terenu je proveo čitav meč.

Lids je na 16. mestu sa 29 bodova, a Notingem Forest je na 18. poziciji sa tri boda manje.

U narednom kolu, Lids će u Londonu gostovati Čelsiju, dok će Notingem dočekati Vulverhemptonu.