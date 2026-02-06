Piza i Verona se nalaze na poslednja dva mesta na tabeli italijanskog šampionata sa po 15 osvojenih bodova
DERBI ZAČELJA BEZ POBEDNIKA: Verona i Piza nisu našli put do mreže
Fudbaleri Verone i Pize odigrali su večeras nerešeno 0:0, u utakmici 24. kola italijanske Serije A.
Piza i Verona se nalaze na poslednja dva mesta na tabeli italijanskog šampionata sa po 15 osvojenih bodova.
Ekipa Verone će u narednom kolu gostovati Parmi, dok će Piza dočekati Milan.
