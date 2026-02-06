Slušaj vest

Fudbaleri Verone i Pize odigrali su večeras nerešeno 0:0, u utakmici 24. kola italijanske Serije A.

Piza i Verona se nalaze na poslednja dva mesta na tabeli italijanskog šampionata sa po 15 osvojenih bodova.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

 Ekipa Verone će u narednom kolu gostovati Parmi, dok će Piza dočekati Milan.

Ne propustiteFudbalTUGA! ITALIJANSKI FUDBAL ZAVIJEN U CRNO - PREMINUO POZNATI FUDBALER, IMAO JE SAMO 39 GODINA! Ostavio je neizbrisiv trag u ovom klubu, navijači u potpunom šoku!
shutterstock-2960561.jpg
FudbalVUČICA OSTALA BEZ ZUBA NA SEVERU ITALIJE: Fudbaleri Udinezea pobedili Romu
Udineze, Roma, Serija A
FudbalSERIJA A! Juventus demontirao Parmu!
Juventus
FudbalNEROAZURI SVE BLIŽI TITULI: Inter na gostovanju bolji od Kremonezea u Seriji A
profimedia-1071251915.jpg