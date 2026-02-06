Slušaj vest

Fudbaleri Union Berlina i Ajntrahta odigrali su večeras nerešeno 1:1, u utakmici 21. kola nemačke Bundeslige.

Ajntraht je poveo u 84. minutu golom Natanijela Brauna, a izjednačio je Leopold Kverfeld sa penala u 87. minutu.

 Tim iz Frankfurta je trenutno sedmi na tabeli nemačkog šampionata sa 28 bodova, dok je Union Berlin deveti sa tri boda manje.

Fudbaleri Union Berlina će u narednom kolu gostovati Hamburgu, dok će Ajntraht dočekati Borusiju Menhengadbah.

