BURAN FINIŠ: Remi Union Berlina i Ajntrahta
Fudbaleri Union Berlina i Ajntrahta odigrali su večeras nerešeno 1:1, u utakmici 21. kola nemačke Bundeslige.
Ajntraht je poveo u 84. minutu golom Natanijela Brauna, a izjednačio je Leopold Kverfeld sa penala u 87. minutu.
Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia
Tim iz Frankfurta je trenutno sedmi na tabeli nemačkog šampionata sa 28 bodova, dok je Union Berlin deveti sa tri boda manje.
Fudbaleri Union Berlina će u narednom kolu gostovati Hamburgu, dok će Ajntraht dočekati Borusiju Menhengadbah.
