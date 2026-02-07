MALEROZNI ANSU FATI: Postigao pogodak, pa doživeo novu povredu!
Ansu Fati napravi korak unapred, pa unazad - dva.
Španac je postigao prvi pogodak u pobedi Monaka nad Renom rezultatom 4:0, ali je na poluvremenu izašao iz igre. Nakon toga, nije bio u sastavu Kupa Francuske protiv Strazbura i francuski mediji pišu da je opet povređen.
Fati je letos stigao na pozajmicu u Monako iz Barselone, ali je do sada odigrao samo 18 utakmica uz solidan učinak od osam golova, ali je na terenu proveo nešto manje od 800 minuta.
Francuski mediji spekulišu da neće igrati na gostovanju Nici u nedelju, kao ni protiv Nanta 13. februara, te da je glavni cilj da bude spreman za prvi duel plej-ofa Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena 17. februara.
Inače, Fati je trenutno procenjen na samo 10.000.000 evra prema specijalizovanom Transfermarktu, a na svom vrhuncu, pre teške povrede kolena, oktobra 2020. godine vredeo je čak 80.000.000 evra.
On je ipak već pet godina u slobodnom padu zbog konstatnih povreda koje ga prate i u Monaku...
