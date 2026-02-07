Slušaj vest

Ansu Fati napravi korak unapred, pa unazad - dva.

Španac je postigao prvi pogodak u pobedi Monaka nad Renom rezultatom 4:0, ali je na poluvremenu izašao iz igre. Nakon toga, nije bio u sastavu Kupa Francuske protiv Strazbura i francuski mediji pišu da je opet povređen.

Fati je letos stigao na pozajmicu u Monako iz Barselone, ali je do sada odigrao samo 18 utakmica uz solidan učinak od osam golova, ali je na terenu proveo nešto manje od 800 minuta.

1/4 Vidi galeriju Ansu Fati u dresu Monaka Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Francuski mediji spekulišu da neće igrati na gostovanju Nici u nedelju, kao ni protiv Nanta 13. februara, te da je glavni cilj da bude spreman za prvi duel plej-ofa Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena 17. februara.

Inače, Fati je trenutno procenjen na samo 10.000.000 evra prema specijalizovanom Transfermarktu, a na svom vrhuncu, pre teške povrede kolena, oktobra 2020. godine vredeo je čak 80.000.000 evra.

On je ipak već pet godina u slobodnom padu zbog konstatnih povreda koje ga prate i u Monaku...

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: