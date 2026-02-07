Slušaj vest

Ceca je napravila šou za pamćenje u jednom hotelu na Jahorini, a njeno pojavljivanje je bilo i te kako traženo među onima koji su želeli da obezbede mesto u publici u petak uveče.

Bio je ovo drugi od tri zakazana koncerta, a jedan od onih koji su uživali uz hitove srpske pevačice bio je Zdravko Mamić.

Njegov dolazak na Cecin koncert izazvao je puno pažnje, pogotovo zbog načina na koji je plesao uz njene pesme.

Čuvenog Hrvata je posebno pogodila pesma "Kad bi bio ranjen".

Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kojem se vidi Mamić u transu, nakon što je pokidao dugmad sa svoje košulje.

Uhvaćen je nekadašnji fudbalski funkcioner u ozbiljnom zanosu, a nije teško zaključiti da je ozbiljno uživao.

Pogledajte hit snimak Zdravka Mamića sa nastupa Cece na Jahorini.

Mamić i dalje u bekstvu


Zdravko Mamić već sedam i po godina nije kročio na tlo Hrvatske.

On se od juna 2018. godine nalazi u bekstvu od hrvatskog zakona, a bezbedno utočište je našao u Međugorju (Bosna i Hercegovina).

Zdravko Mamić Foto: EPA/Antonio Bat, Printsrkin

Mamić je 2021. godine osuđen na šest i po godina zatvora zbog načina na koji je vodio Dinamo Zagreb.

On je, prema odluci suda, osuđen zbog izvlačenja 116 miliona kuna iz kluba iz Zagreba, što je oko 15,3 miliona evra.

