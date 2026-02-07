Slušaj vest

Talentovani čuvar mreže, rođen u Užicu 2007. godine, pojačaće konkurenciju među stativama Železničara, gde se već nalaze Zoran Popović, Mirko Stevanović i Leon Borković.

Draškić je prošao gotovo kompletnu omladinsku školu Crvene zvezde, kojoj se priključio u pionirskim danima. Imao je priliku da upiše i debitantski nastup za seniorski tim u prijateljskoj utakmici, a do sada je zabeležio i šest nastupa za U19 selekciju Srbije, gde je prvi izbor selektora Gordana Petrića.

Dolazak u Železničar vidi kao bitan korak u svojoj karijeri.

– Utisci su sjajni. Lepo su me prihvatili novi saigrači, razgovarao sam i sa stručnim štabom, zadovoljan sam svojom pozicijom. Nadam se da ću što više doprineti. Neke od momaka poznajem od ranije, Davorina Tošića znam ceo život, u omladinskoj školi Zvezde smo bili zajedno, sad su nam se putevi ponovo ukrstili, on mi dosta pomaže u privikavanju – istakao je Draškić u prvom obraćanju za klupske medije.

IMG_2069-2048x1365.jpg
Foto: FK Železničar Pančevo

Železničar vidi kao idealno mesto za dalji napredak.

– Čuo sam sve najbolje o Železničaru, o upravi, stručnom štabu. Sistem se dosta bazira na igri nogom, što meni odgovara. Klub je poznat po razvoju mladih igrača. Sve to me je privuklu da dođem u Železničar. Nadam se da ću svojim odnosom i zalaganjem na treningu zadobiti njihovo poverenje.

Prisustvo iskusnog Zorana Popovića u timu jedan je od faktora dolaska u Pančevo.

– Sa Popovićem sam imao priliku da sarađujem u Crvenoj Zvezdi i još tada sam od njega dobio dosta saveta, dosta mi je pomogao. O njegovim golmanskim kvalitetima ne treba pričati. Ali, pre svega, on je jedan veliki gospodin van terena, Radujem se novoj saradnji sa njim.

Partizan - Železničar Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Draškića krasi veliki talenat, predviđa mu se blistava karijera, a uzor mu je – Manuel Nojer.

– Nojer je moj idol od malena, zbog njega sam postaogolman. Voleo bih da ga dostignem, a i da ga nadmašim, što da ne – otkriva Draškić.

Na putu ka ostvarenju snova, postavljeni su i kratkoročni ciljevi.

– Moj prvenstveni cilj i želja je da doprinesem timu koliko god mogu. To ću raditi najbolje što mogu. Želim da napredujem što više – naveo je Draškić i dodao da se nada velikoj podršci navijača.

Ne propustiteFudbalZVEZDA PRESEKLA: Srpski šampion vraća svoje dete na Marakanu!
IMG-20250812-WA0076.jpg
FudbalZVEZDA ZAVRŠILA VELIKI POSAO: Vuk Draškić ostaje na Marakani do 2028. godine
Vuk Draškić
FudbalKOKOVIĆ I POPOVIĆ NAJAVILI MEČ SA RADNIKOM: "Mi ćemo probati da ostanemo dosledni sebi, našem stilu igre u svim fazama"
IMG_0375-1-scaled.jpg
Fudbal"TO JE PORUKA KOJU STALNO PONAVLJAMO MLADIM IGRAČIMA..." Sportski direktor Železničara ponosno poručuje: "Postali smo prepoznatljivi po svom modelu igre..."
Zeljo-43-format-14.jpg
FudbalIZ PORTUGALA PRAVO U PANČEVO! Železničar doveo sjajno pojačanje - stigao je Simao Pedro!
Zeljo-43-format-2.jpg
FudbalPOSLE POBEDE I PORAZA, NA RED JE DOŠAO I PRVI REMI! Železničara odigrao nerešeno sa Teplicama u pripremnom meču u Turskoj!
Zeljo-YT-format.jpeg