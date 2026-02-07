Slušaj vest

Talentovani čuvar mreže, rođen u Užicu 2007. godine, pojačaće konkurenciju među stativama Železničara, gde se već nalaze Zoran Popović, Mirko Stevanović i Leon Borković.

Draškić je prošao gotovo kompletnu omladinsku školu Crvene zvezde, kojoj se priključio u pionirskim danima. Imao je priliku da upiše i debitantski nastup za seniorski tim u prijateljskoj utakmici, a do sada je zabeležio i šest nastupa za U19 selekciju Srbije, gde je prvi izbor selektora Gordana Petrića.

Dolazak u Železničar vidi kao bitan korak u svojoj karijeri.

– Utisci su sjajni. Lepo su me prihvatili novi saigrači, razgovarao sam i sa stručnim štabom, zadovoljan sam svojom pozicijom. Nadam se da ću što više doprineti. Neke od momaka poznajem od ranije, Davorina Tošića znam ceo život, u omladinskoj školi Zvezde smo bili zajedno, sad su nam se putevi ponovo ukrstili, on mi dosta pomaže u privikavanju – istakao je Draškić u prvom obraćanju za klupske medije.

Foto: FK Železničar Pančevo

Železničar vidi kao idealno mesto za dalji napredak.

– Čuo sam sve najbolje o Železničaru, o upravi, stručnom štabu. Sistem se dosta bazira na igri nogom, što meni odgovara. Klub je poznat po razvoju mladih igrača. Sve to me je privuklu da dođem u Železničar. Nadam se da ću svojim odnosom i zalaganjem na treningu zadobiti njihovo poverenje.

Prisustvo iskusnog Zorana Popovića u timu jedan je od faktora dolaska u Pančevo.

– Sa Popovićem sam imao priliku da sarađujem u Crvenoj Zvezdi i još tada sam od njega dobio dosta saveta, dosta mi je pomogao. O njegovim golmanskim kvalitetima ne treba pričati. Ali, pre svega, on je jedan veliki gospodin van terena, Radujem se novoj saradnji sa njim.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Železničar Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Draškića krasi veliki talenat, predviđa mu se blistava karijera, a uzor mu je – Manuel Nojer.

– Nojer je moj idol od malena, zbog njega sam postaogolman. Voleo bih da ga dostignem, a i da ga nadmašim, što da ne – otkriva Draškić.

Na putu ka ostvarenju snova, postavljeni su i kratkoročni ciljevi.