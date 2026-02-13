Slušaj vest

Lokomotiva je u 21. kolu hrvatskog prvenstva pobedila Goricu rezultatom 3:0.

Zagrepčani su ovaj put bili domaćini na stadionu Maksimir, sa kojeg su stigle neprijatne scene.

Sudija Lovrić je jednom odlukom izazvao burne reakcije.

Lokomotiva je imala dva gola prednosti nakon prvog poluvremena u kojem su strelci bili Marko Pajač sa bele tačke u 12. minutu i Blaž Bošković u 22. minutu.

Zdenko Lovrić je produžio prvo poluvreme za dva minuta, a u trećem minutu nadoknade je prekinuo kontranapad Gorice u trenutku kada je njen fudbaler velikom brzinom išao prema golu protivnika.

Istina, akcija je tek stigla blizu polovine terena, ali odluka da prekine akciju, iako je delovalo kao da će pustiti da se ona odigra, izazvala je burne reakcije.

Najžešće je reagovao trener Gorice Mario Carević koji je zbog reakcije i utrčavanja na teren dobio crveni karton.

Prema navodima hrvatskih medija, Carević je nakon ovoga svom pomoćniku poručio da ekipa neće izaći da igra drugo poluvreme.

Gorica je ipak izašla na teren, a već u 47. minutu je zahvaljujući Aleksu Stojakoviću bilo 3:0.

U nastavku utakmice Gorica nije iskoristila dva udarca sa bele tačke.

Carević je nakon utakmice govorio o incidentu.

"Čestitam Lokomotivi na zasluženoj pobedi. Nije bio naš dan, imali smo dva penala, stativu i dve velike situacije kod 1:0. Od samog početka utakmica je otišla u smeru u kojem je, očigledno, trebalo da ode. Dobio sam crveni karton jer sam u besu bacio jaknu nakon što je prekinuta kontra dva na jedan", rekao je Carević odmah nakon utakmice.

Malo kasnije je na konferenciji za medije poručio sledeće:

"Igračima sam na poluvremenu rekao da pokušamo da suzbijemo emocije. Nisam želeo da se "kartoniramo" jer, ako postigneš gol za 2:1, još si u igri. Ostalo ne želim da komentarišem, iako je jako teško mirno sedeti i sve to gledati. Tužan sam zbog svega kako je ispalo".

Bonus video: