Jakuba Silue na predstavljanju u OFK Beogradu

Slušaj vest

OFK Beograd pronašao je zamenu za napadača Džeja Enema, koji je pre mesec dana pojačao Crvenu zvezdu.

Novi fudbaler Romantičara sa Karaburme je Jakuba Silue (24).

Jakuba Silue na stadionu na Karaburmi Foto: www.ofkbeograd.com

Snažni i 185 centimetara visoki centarfor Jakuba Silue dolazi iz mađarskog Debrecina na šestomesečnu pozajmicu u OFK Beograd, sa pravom otkupa. Ugovor do kraja sezone potpisao je u prisustvu sportskog direktora Andreja Mrkele.

Stekao je fudbaler iz Obale Slonovače već iskustvo igranja u Srbiji noseći dres Mladosti iz Lučana, a u karijeri je igrao još za klubove iz Jermenije Ararat i Širak, te austrijski Sent Polten.

Trener OFK Beograda Jovan Damjanović pored Jakuba Siluea na pozicijama napadača ima još Amerikanca Itana Hauarda, a kao drugi špic mogu da igraju Miloš Pantović i Uroš Kabić.