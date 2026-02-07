Slušaj vest

Nakon odličnih partija na turniru bazičnog fudbala u Sarajevu, Krkusić se nametnuo kao jedan od najzapaženijih igrača svoje generacije, što nije promaklo skautima vodećih klubova sa ovih prostora.

Mladi fudbaler rođen 2012. godine pokazao je izuzetnu stabilnost u igri, visok nivo tehničke obučenosti i zrelost koja prevazilazi njegov uzrast. Posebno interesovanje za njegove nastupe iskazali su Dinamo Zagreb i Crvena zvezda, čiji su predstavnici pažljivo pratili završnicu sarajevskog turnira.

Iako je sposoban da odgovori zahtevima više pozicija na terenu, Krkusić se najčešće nalazi na poziciji centralnog beka, gde dolaze do izražaja njegova sigurnost u duelu, pravilno postavljanje i sposobnost organizacije odbrane. Kao dugogodišnji član Akademije AS, u kojoj se razvija već šest sezona, radio je pod stručnim nadzorom prof. dr Adema Preljevića i Nermina Vejselovića, što je značajno doprinelo njegovom taktičkom razvoju, naveo je portal "indeksonline.rs".

Njegove liderske osobine potvrđene su i kapitenskom trakom, a upravo taj spoj autoriteta, discipline i fudbalske inteligencije čini ga izuzetno interesantnim za velike sisteme omladinskog fudbala.

Interesovanje Crvene zvezde za Krkusića traje već duže vreme. Mladi štoper je u više navrata učestvovao na kampovima beogradskog kluba, gde je ostavio veoma dobar utisak na stručni štab. Međutim, situacija je dodatno dobila na intenzitetu nakon što je stigao i zvaničan poziv Dinama iz Zagreba.

Hrvatski šampion pozvao je Krkusića na kamp koji će biti održan u junu, što predstavlja važan korak u njegovoj daljoj afirmaciji i priliku da se pokaže u jednom od najkvalitetnijih omladinskih sistema u Evropi.

Akademija AS, prepoznatljiva baza talenata

Uspon Omera Krkusića još jednom potvrđuje kvalitet rada Fudbalske akademije AS, koja već više od 15 godina važi za pouzdanu bazu talentat. Iz ovog sistema potekli su brojni igrači koji su ostvarili zapažene karijere u evropskom fudbalu.

Put kojim sada ide Krkusić ranije su prošli Erhan Mašović (Bochum), Samed Baždar (Jagiellonia), Ifet Đakovac (Akron) i drugi...

Pred mladim kapitenom je period dodatnog rada, dokazivanja i velikih odluka. Letnji meseci doneće nove izazove, a nastup na kampu Dinama mogao bi predstavljati važnu prekretnicu u njegovoj karijeri. Stručni tim Akademije AS nastavlja planski razvoj igrača koji se, korak po korak, približava profesionalnom fudbalu.

