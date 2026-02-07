Slušaj vest

Felisio Milson bi mogao da napusti Crvenu zvezdu u narednih nekoliko dana.

Nije tajna da su crveno-beli želeli da udome momka iz Angole, jer ni kod Vladana Milojevića, a ni kod Dejana Stankovića nije mogao da se izbori za mesto u startnih 11.

Milson slavi gol protiv Linkolna u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2025.

Zov Emirata

Prema informacijama iz Crvene zvezde Feliso Milson (26) bi mogao da ode u Al Džaziru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prvo na pozajmicu do kraja sezone, a onda bi emiratski klub imao pravo da ga otkupi od prvaka Srbije.

Tokom priprema u Turskoj Dejan Stanković tražio je od uprave kluba da svakog igrača vidi na delu, te da posle priprema zajedno u dogovoru odluče o tome, šta dalje. Tako je bilo i sa Milsonom. Dao mu je šansu protiv Malmea i Selte u Ligi Evrope, međutim učinak momka iz Angole bio je nevidljiv.

Nije opravdao novac

Da podsetimo, Crvena zvezda je Felisija Milsona kupila u leto 2024. od Makabija iz Tel Aviva za 5.000.000 evra i dovela ga da bude zamena za Osmana Bukarija. Međutim, krilni fudbaler iz Angole nikada nije mogao da opravda i potvrdi uloženi novac. Nije poznato na koliko iznosi suma koju bi trebalo da iskešira Al Džazira, ukoliko se na leto odluči da kupi omalenog fudbalera.

Nije tajna da su Milsona gledali timovi iz Amerike, iz MLS lige, a bilo je i određenih interesovanja od strane njegovog bivšeg kluba Makabija iz Tel Aviva, kao i turskog Samsuna, te slovenačkog Celja. Međutim, nijedan klub nije bio spreman da plati cenu koja bi zadovoljila Crvenu zvezdu, a to je minimum 5.000.000 evra.

Duarte, Milson i Sandoval sa peharom Kupa Srbije

Skroman učinak

Felisio Milson od juna 2024. godine za Crvenu zvezdu odigrao je 63 utakmice, dao deset golova i upisao devet asistencija. Trener Al Džazire je Marino Pusić, holandski trener poreklom iz Hrvatske. za klub koji zauzima peto mesto na tabeli šampionata UAE od Srba igraju Stojan Leković, nekadašnji golman Radničkog 1923 i Nikola Vukić, bivši fudbaler IMT.