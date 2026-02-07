Slušaj vest

Golovi su lična karta za Aleksandra Mitrovića.

Napadač srpske fudbalske reprezentacije posle pauze koja je trajala više od četiri meseca nije zaboravio da trese mreže.

Luda utakmica

Ako je suditi po vestima iz Katara povreda mišića je prošlost za Mitrogola, jer je na svom prvom meču po povratku na teren pogodio gol za remi Al Rajana protiv SC Katara (3:3).

A, sama utakmica bila je više nego uzbudljiva. Gubio je Al Rajan od ekipe SC Katar rezultatom 3:1, kada je Aleksandar Mitrović u dubokoj nadoknadi, u 97. minutu pogodio za 3:2. Samo dva minuta kasnije Rodrigo Moreno doneo je važan bod Al Rajanu.

Bila je to prva klupska utakmica za Aleksandra Mitrovića još od septembra, kada je povredio mišić po dolasku iz saudijskog Al Hilala.

- Ne možemo da budemo zadovoljni kad osvojimo bod, ali ako sve uzmemo u obzir, trebalo bi da budemo srećni. U suštini, postigli smo dva gola u dubokoj nadoknadi i osvojili bod. Naravno, želeli smo pobedu, ali šta je tu je - rekao je Aleksandar Mitrović.

Povreda je prošlost

Srpski fudbaler potom je pričao o svom zdravstvenom stanju.

- Spreman sam! Vratio sam se pre dve nedelje, počeo da treniram sa ekipom i odigrao prvu utakmicu posle dužeg vremena. Može se reći da je sezona za mene tek sad počela. U fudbalu, kao i u životu imaš uspone i padove. Svi zajedno moramo da učimo na greškama, kako bismo bili bolji u budućnosti - objasnio je Aleksandar Mitrović.

Da podsetimo, Aleksandar Mitrović je krajem leta iz Al Hilala prešao u Al Rajan, iz Saudijske Arabije u Katar. Novi trener poznatog kluba iz Rijada Simone Inzagi nije želeo da zadrži Srbina u timu, pa je tražio od uprave da ga prodaju. Doveo je Darvina Nunjeza iz Liverpula za 53 miliona evra, a Urugvajac je razočarao, sa svega sedam golova i željom da ove zime napusti Al Hilal.

Al Hilal morao da plati

Aleksandru Mitroviću se nije išlo, jer je imao garantovanu godišnju platu od 25.000.000 evra. Umesto na sud, čelnici Al Hilala su odlučili da Mitroviću isplate primanja iz poslednje godine ugovora, a nije poznato koliku platu ima u Al Rajanu, sa kojim je Srbin potpisao ugovor do juna 2028. godine.

Ne treba zaboraviti da je Aleksandar Mitrović prošlu sezonu završio sa 28 golova u svim takmičenjima, od čega 19 u Saudijskoj ligi i dodatnih devet u drugim takmičenjima.

Veljko i Srbija u martu u Kataru

Ukoliko nastavi da trese mreže Aleksandar Mitrović ponovo će biti interesantan klubovima iz Evrope, kao i prošlog leta. Najviše su ga tražile ekipe iz Premijer lige, konkretno Mančester junajted, Everton, Vest Hem i Totenhem. Najviše novca davao je Fenerbahče 10 miliona evra po sezoni, Englezi još manje, što nije ni blizu plati koju je Mitrović imao u Al Hilalu.



Sigurno je da utakmice Aleksandra Mitrovića prati i selektor srpske fudbalske reprezentacije Veljko Paunović. Mitrogol je dosad odigrao 104 utakmice za Srbiju i dao 63 gola. Poslednji meč za Srbiju igrao je protiv Andore (3:1) u gostima u oktobru 2025, kada je bio i strelac. Srbija prve utakmice u 2026. igra na Festivalu fudbala u Kataru, 26. marta protiv Katara, a 30. marta protiv Saudijske Arabije. Ovi mečevi su deo međunarodnog turnira na kojem učestvuju Argentina, Španija i Egipat.