Fudbaleri Partizana savladali su u Surdulici ekipu Radnika sa 3:2 u utakmici 22. kola Superlige Srbije.

Posle meča oglasio se trener crno-belih Nenad Stojaković, kome se u Humskoj ozbiljno drma klupa:

Radnik Surdulica - FK Partizan (22. kolo Super lige Srbije) Foto: Starsport

- Velika zahvalnost za veliku podršku našim navijačima i veliko poštovanje za njih. Jako je teško bez njih, oni to znaju. Neka podrže uvek ovu mladost i eto, tu smo, još uvek na pravom putu - rekao je i nastavio:

- Jako teška utakimica sa psihološkog aspekta. Dobro pripremljena utakmica, imali smo igrače koji prvi put igraju posle dužeg vremena, Sale Zdjelar i Stefan Mitrović, sa njima ova mladost dobija na snazi i poletu. I, to je to - izjavio je Stojaković koji nije govorio o svojoj sudbini u Humskoj.

U Humskoj i dalje traje dileme da li ostaviti Stojakovića ili ne. Za sada je aktuelni strateg Partizana "preživeo" na mestu šefa struke.

