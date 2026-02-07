NI "O" O ODLASKU IZ PARTIZANA! Nenad Stojaković poručio: "Na pravom smo putu"!
Fudbaleri Partizana savladali su u Surdulici ekipu Radnika sa 3:2 u utakmici 22. kola Superlige Srbije.
Posle meča oglasio se trener crno-belih Nenad Stojaković, kome se u Humskoj ozbiljno drma klupa:
- Velika zahvalnost za veliku podršku našim navijačima i veliko poštovanje za njih. Jako je teško bez njih, oni to znaju. Neka podrže uvek ovu mladost i eto, tu smo, još uvek na pravom putu - rekao je i nastavio:
- Jako teška utakimica sa psihološkog aspekta. Dobro pripremljena utakmica, imali smo igrače koji prvi put igraju posle dužeg vremena, Sale Zdjelar i Stefan Mitrović, sa njima ova mladost dobija na snazi i poletu. I, to je to - izjavio je Stojaković koji nije govorio o svojoj sudbini u Humskoj.
U Humskoj i dalje traje dileme da li ostaviti Stojakovića ili ne. Za sada je aktuelni strateg Partizana "preživeo" na mestu šefa struke.
