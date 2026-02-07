Golman Đirone Mark Andre ter Štegen uspešno je podvrgnut operaciji zbog povrede, saopštio je španski klub.
GOLMAN ĐIRONE USPEŠNO OPERISAN: Ter Štegenu predstoji dug oporavak
Španski mediji su preneli da je Ter Štegen zadobio povredu zadnje lože leve noge na utakmici protiv Ovijeda, a Đirona je navela da će period odsustva nemačkog golmana sa terena zavisiti od njegovog oporavka.
Ter Štegen (33) je u Đironu prešao 20. januara na pozajmicu iz Barselone, i od tad je odigrao samo dve utakmice za svoj novi tim.
Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
(Beta)
