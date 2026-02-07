Slušaj vest

Španski mediji su preneli da je Ter Štegen zadobio povredu zadnje lože leve noge na utakmici protiv Ovijeda, a Đirona je navela da će period odsustva nemačkog golmana sa terena zavisiti od njegovog oporavka.

Ter Štegen (33) je u Đironu prešao 20. januara na pozajmicu iz Barselone, i od tad je odigrao samo dve utakmice za svoj novi tim.

