Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Spartak iz Subotice, dok će Radnik igrati na gostujućem terenu u Kragujevcu protiv Radničkog 1923.
PARTIZAN PREŽIVEO DRAMU, PA POBEDIO RADNIK! Pogledajte foto galeriju sa današnje utakmice!
Fudbaleri Partizana pobedili su danas na gostujućem terenu u Surdulici Radnik 3:2, u utakmici 22. kola Super lige Srbije.
Radnik Surdulica - FK Partizan (22. kolo Super lige Srbije) Foto: Starsport
