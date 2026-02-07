Slušaj vest

Fudbaleri Partizana pobedili su danas na gostujućem terenu u Surdulici Radnik 3:2, u utakmici 22. kola Super lige Srbije.

Pogledajte foto galeriju sa ove utakmice:

Radnik Surdulica - FK Partizan (22. kolo Super lige Srbije) Foto: Starsport

