Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Spartak iz Subotice, dok će Radnik igrati na gostujućem terenu u Kragujevcu protiv Radničkog 1923.
PREOKRET, KOMIČNI GOLOVI I MAJSTORIJE... Pogledajte kako je Partizan pobedio Radnik u Surdulici, ovo su najzanimljiviji momenti sa utakmice! VIDEO
Fudbaleri Partizana pobedili su danas na gostujućem terenu u Surdulici Radnik 3:2, u utakmici 22. kola Super lige Srbije.
Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice:
