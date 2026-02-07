Posle remija u Surdulici, Marko Jakšić nije krio razočaranje ishodom, preuzimajući odgovornost za sopstvene propuste. Ipak, naglasio je i pozitivan odgovor svog tima na terenu, da bi se potom osvrnuo i na, po njegovom mišljenju, sporne sudijske odluke koje su uticale na to da susret traje kraće.

"Mislim da nismo bili na nivou na kom treba da budemo da bismo dobili ovakvu utakmicu. Ušli smo dobro u meč, posle kornera nismo bili strpljivi i namešteni, primili smo gol iz tranzicije što je Partizanu najveće oružje i sledeća dva gola na isti način tako primimo golove. To je sigurno moja greška. Nismo odgovorili na pravi način, podigli smo se u nastavku, ali je trebalo da budemo agresivniji. Ne bih komentarisao neke situacije, mislim da su sudije u nekim momentima nisu bile baš koncentrisane, oduzeto je 10-15 minuta igre. Ne znam šta bih rekao, žao mi je što smo izgubili ove bodove kod kuće i moraćemo da ih tražimo negde drugde", rekao je Jakšić.