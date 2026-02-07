Slušaj vest

Fudbalski klub Barselona saopštio je danas da se zvanično povukao iz projekta "Superliga Evrope".

Barselona je u svom saopštenju navela da je obavestila kompaniju Superlige Evrope i sve klubove koji učestvuju u tom projektu o svom povlačenju.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Džede Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predvodnici ideje o formiranju Superlige Evrope bili su Barselona, Real Madrid i Juventus. Juventus se zvanično povukao 1. juna 2024. godine, pa je u projektu trenutno ostao samo Real Madrid.