Fudbalski klub Barselona saopštio je danas da se zvanično povukao iz projekta "Superliga Evrope".

Barselona je u svom saopštenju navela da je obavestila kompaniju Superlige Evrope i sve klubove koji učestvuju u tom projektu o svom povlačenju.

Predvodnici ideje o formiranju Superlige Evrope bili su Barselona, Real Madrid i Juventus. Juventus se zvanično povukao 1. juna 2024. godine, pa je u projektu trenutno ostao samo Real Madrid.

