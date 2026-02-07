Ostao je još samo Real Madrid...
STIGLA ZVANIČNA POTVRDA OD UEFA! Barselona se povukla iz "Superlige Evrope"!
Fudbalski klub Barselona saopštio je danas da se zvanično povukao iz projekta "Superliga Evrope".
Barselona je u svom saopštenju navela da je obavestila kompaniju Superlige Evrope i sve klubove koji učestvuju u tom projektu o svom povlačenju.
Predvodnici ideje o formiranju Superlige Evrope bili su Barselona, Real Madrid i Juventus. Juventus se zvanično povukao 1. juna 2024. godine, pa je u projektu trenutno ostao samo Real Madrid.
