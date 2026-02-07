Slušaj vest

Fubbaleri Crvene zvezde savladali su Novi Pazar sa 5:0 u 22. kolu Superlige Srbije.

Posle meča oglasio se trener Zvezde Dejan Stanković:

Crvena zvezda - Novi Pazar Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Čestitam momcima na pobedi. Bili smo pasivni u prvom poluvremenu i nije mi se dopala ta energija. Dali smo gol, ali smo u drugom poluvremenu promenili dosta toga kod nas. Zadovoljan sam sa novajlijama. Eraković je odradio dva teninga sa nama, nismo želeli da rizikujemo. Arnautović posle Selte nije mogao da trenira pet dana. Morali smo da ih odmorimo - rekao je Stanković za "TV Arena sport".

Ne propustiteFudbalSTIGLA ZVANIČNA POTVRDA OD UEFA! Barselona se povukla iz "Superlige Evrope"!
profimedia-1065183857.jpg
Ostali sportoviBRZO KLIZANJE: Frančeska Lolobriđida zlatna na 3.000 metara na ZOI
Frančeska Lolobriđida
FudbalĐAVOLI NASTAVILI DA PLEŠU: Junajted lako srušio Totenhem
Mančester junajted
EvroligaVELIKI SKANDAL DRMA EVROLIGU! Nikola Mirotić kolovođa, ali nije jedini - sprema se pravi haos!
Mirotić sjajno otvorio sezonu

BONUS VIDEO:

Delije napravile feštu na utakmici Crvena zvezda - Makabi! Izvor: Kurir