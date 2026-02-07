Trener Crvene zvezde Dejan Stanković otvoreno o svemu nakon Novog Pazara.
iskreno
DEJAN STANKOVIĆ ZABRINUO DELIJE! Reč je o Marko Arnautoviću!
Slušaj vest
Fubbaleri Crvene zvezde savladali su Novi Pazar sa 5:0 u 22. kolu Superlige Srbije.
Posle meča oglasio se trener Zvezde Dejan Stanković:
Crvena zvezda - Novi Pazar Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
- Čestitam momcima na pobedi. Bili smo pasivni u prvom poluvremenu i nije mi se dopala ta energija. Dali smo gol, ali smo u drugom poluvremenu promenili dosta toga kod nas. Zadovoljan sam sa novajlijama. Eraković je odradio dva teninga sa nama, nismo želeli da rizikujemo. Arnautović posle Selte nije mogao da trenira pet dana. Morali smo da ih odmorimo - rekao je Stanković za "TV Arena sport".
BONUS VIDEO:
Reaguj
1