Barselona je povela u 29. minutu golom Roberta Levandovskog, a prednost je udvostručio Lamin Jamal u 61. minutu. Kod oba pogotka asistirao je Dani Olmo.

Konačan rezultat postavio je Mark Bernal u 83. minutu.

Posle treće uzastopne pobede, ukupno 19. u ligi, Barselona je prva sa 58 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida, koji ima utakmicu manje.

Majorka je pretrpela 11. poraz i zauzima 15. mesto na tabeli sa 24 boda.

Kasnije igraju Real Sosijedad - Elče.

Španska liga je zbog loših vremenskih uslova odložila utakmice Rajo Valjekano - Ovijedo i Sevilja - Đirona.

