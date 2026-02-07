Slušaj vest

Prednost Borusiji doneo je Julijan Brandt golom u 38. minutu, a izjednačenje Volfsburgu Konstantinos Kulierakis pogotkom u 52. minutu.

Pobedonosan gol za Borusiju postigao je Seru Girasi u 87. minutu.

Borusija Dortmund je druga na tabeli sa 48 bodova, tri manje i utakmicom više od prvoplasiranog Bajern Minhena, dok Volfsburg, nakon svog trećeg uzastopnog poraza u Bundesligi, zauzima 15. mesto sa 19 bodova.

Borusija Dortmund će u narednom kolu dočekati Majnc, dok će Volfsburg igrati na gostujućem terenu protiv Lajpciga.

Sankt Pauli je na svom terenu u Hamburgu pobedio Štutgart 2:1, i prekinuo svoj niz od šest uzastopnih utakmica bez trijumfa u Bundesligi.

Prednost Sankt Pauliju doneo je Manolis Salijakas golom u 35. minutu, a vođstvo je uvećao Danel Sinani pogotkom iz penala u 55. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Štutgarta Džejmi Leveling pogotkom u 90. minutu.

Srpski napadač u ekipi Štutgarta Lazar Jovanović propustio je meč zbog povrede.

Sankt Pauli zauzima pretposlednje, 17. mesto na tabeli sa 17 bodova, dok je Štutgart, koji je danas prekinuo svoj niz od sedam utakmica bez poraza u Bundesligi, četvrti sa 39 bodova.

Sankt Pauli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Bajer Leverkuzena, dok će Štutgart dočekati Keln.

Frajburg je na svom terenu pobedio Verder Bremen 1:0.

Pobedonosan gol za Frajburg postigao je Jan-Niklas Beste u 13. minutu.

Gol koji je postigao napadač Frajburga Juito Suzuki u 77. minutu poništen je zbog faula nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Frajburg je od 52. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Žoan Manzambi.

Srpski napadač u ekipi Verder Bremena Jovan Milošević ušao je u igru u 88. minutu.

Frajburg je sedmi na tabeli sa 30 bodova, dok Verder Bremen zauzima 16. mesto sa 19 bodova.

Frajburg će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Zinshajmu protiv Hofenhajma, dok će Verder Bremen dočekati Bajern Minhen.

HSV je na gostujućem terenu pobedio Hajdenhajm 2:0, dok je Majnc kao domaćin savladao Augsburg 2:0.

(Beta)