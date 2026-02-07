Slušaj vest

Trener Crvene zvezdeDejan Stanković govorio je o karijeri svog sina Aleksandea, za kojim je Evropa već sada "poludela".

U Bržu, Stanković deluje moćno, o čemu je govorio njegov otac:

- I treba da se piše jer, znate kako, već sam pričao posle dve utakmice u Brižu - šta da ga ja savetujem kad je možda i bolji igrač u svojim godinama, nego što sam ja bio. Vreme će pokazati, najbitniji je kontinuitet. Njegovi odabiri, Lucern i Briž su fenomenalni. Otišao si od kuće, naučio si, patimo, radimo. Transformacija je neverovatna - fizička, psihička, mentalna, taktička. Iz utakmice u utakmicu je sve bolje i bolje. Sad ide pritisak - izgubi se derbi, minus tri, minus četiri. Hajde da vidimo kako ćemo da reagujemo sada, kad se ispadne iz Kupa. Ali, ako nastavi ovim ritmom, igraće ozbiljan fudbal. Sad ne znam gde, ali igraće ozbiljan fudba..

Napredak srpskog bisera je iznenađujuć za sve, ali ne i za Dejana:

- Dao sam dao jedan intervju kad je on imao tri godine. Rekao sam tada da to što on radi sa loptom i kako on nju tretira, da će igrati fudbal i da će biti čudo. Ima Nebojša (Petrović, prim.aut) na SOS-u, pa pitajte njega, kada pričam o Stefanu, Filipu i Aleksandru. Tako da, za mene nije iznenađenje, samo sa glava i noge budu na zemlji - dodao je Stanković.

