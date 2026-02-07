Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde su slavili protiv Novog Pazara rezultatom 5:0 u okviru 22. kola Superlige Srbije, a Aleksandar Katai je odigrao jubilarni 350. meč u crveno-belom dresu i postignutim golom se izjednačio na trećem mestu večne liste strelaca sa Dušanom Savićem.

Nastupom na današnjoj utakmici, Zvezdin Magiko je proslavio značajan jubilej 350 utakmica u crveno-belom dresu. Pored toga, stigao je i do 149. pogotka za Crvenu zvezdu, čime se izjednačio sa legendarnim Dušanom Savićem na trećem mestu večne liste strelaca.

Katai se sada nalazi u samom vrhu Zvezdine liste strelaca, a ispred njega su samo dva velikana našeg kluba Dragan Džajić i Bora Kostić.

Najbolji strelci u istoriji Crvene zvezde:

Bora Kostić – 230

Dragan Džajić – 155

Dušan Savić, Aleksandar Katai – 149

Zoran Filipović – 138

Kosta Tomašević – 137

Vojin Lazarević – 134

Darko Pančev – 116

Rajko Mitić – 109

Mirko Ivanić – 95

