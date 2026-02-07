Slušaj vest

Njukasl je na Sent Džejms Parku poveo golom Svena Botmana u 24. minutu, a Brentford je preokrenuo golovima Vitalija Janelta u 37. minutu i Igora Tijaga u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena iz jedanaesterca.

Domaći su izjednačili u 79. minutu kada je Bruno Gimaraeš postigao gol iz jedanaesterca, a pobedu Brentfordu obezbedio je Dango Uatara u 85. minutu.

Posle dva vezana poraza Brentford je vezao dve pobede i ima 39 bodova na sedmom mestu na tabeli.

Njukasl je pretrpeo treći uzastopni poraz, ukupno 10. u ligi i bez pobede je u poslednje četiri utakmice i zauzima 12. mesto na tabeli sa 33 boda.

U sledećem kolu Brentford će dočekati Arsenal, a Njukasl će u Londonu igrati protiv Totenhema.

