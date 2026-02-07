Slušaj vest

Đenova je povela golom koji je Ruslan Malinovskij postigao u trećem minutu iz jedanaesterca, a Napoli je preokrenuo golovima Rasmusa Hejlunda u 20. i Skota Mektomineja u 22. minutu.

Domaći su izjednačili pogotkom Lorenca Kolomba u 57. minutu, a pobedu Napoliju doneo je Hejlund, u petom minutu nadoknade iz jedanaesterca.

Napoli je utakmicu završio sa desetoricom, pošto je Huan Žezus dobio drugi žuti karton u 76. minutu.

Napoli je posle druge uzastopne pobede, ukupno 15. u ligi treći na tabeli sa 49 bodova i ima bod manje i utakmicu više od drugoplasiranog Milana i šest bodova manje i meč više od vodećeg Intera.

Đenova je vezala dva poraza i ima 23 boda na 16. mestu na tabeli.

