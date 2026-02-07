Slušaj vest

Đenova je povela golom koji je Ruslan Malinovskij postigao u trećem minutu iz jedanaesterca, a Napoli je preokrenuo golovima Rasmusa Hejlunda u 20. i Skota Mektomineja u 22. minutu.

Domaći su izjednačili pogotkom Lorenca Kolomba u 57. minutu, a pobedu Napoliju doneo je Hejlund, u petom minutu nadoknade iz jedanaesterca.

Napoli je utakmicu završio sa desetoricom, pošto je Huan Žezus dobio drugi žuti karton u 76. minutu.

Napoli je posle druge uzastopne pobede, ukupno 15. u ligi treći na tabeli sa 49 bodova i ima bod manje i utakmicu više od drugoplasiranog Milana i šest bodova manje i meč više od vodećeg Intera.

Đenova je vezala dva poraza i ima 23 boda na 16. mestu na tabeli.

(Beta)

Ne propustiteFudbalSJAJAN FUDBAL NA "SENT DŽEJMS PARKU" Brentford odneo ceo plen iz Njukasla
Brentford
FudbalVELIKI KATAI STIGAO I DULETA SAVIĆA! Zvezdin Mesi ušao u istoriju!
Aleksandar Katai na 177. večitom derbiju
Fudbal"MI SMO BANDU PREKO DRINE..." Haos u Splitu: Torcida brutalno izvređala Crvenu zvezdu
profimedia-1053015783.jpg
FudbalDEJAN STANKOVIĆ OTVORENO O SVOM SINU: Trener Crvene zvezde progovorio: "Biće on bolji i od mene"!
Dejan Stanković

Dolazak fudbalera Selte na stadion Izvor: Kurir