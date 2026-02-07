Fudbaleri Napolija pobedili su na gostujućem terenu Đenovu 3:2, u utakmici 24. kola Serije A.
NAPOLI PREŽIVEO U ĐENOVI: Hojlund sa "bele tačke" u nadoknadi doneo tri boda
Đenova je povela golom koji je Ruslan Malinovskij postigao u trećem minutu iz jedanaesterca, a Napoli je preokrenuo golovima Rasmusa Hejlunda u 20. i Skota Mektomineja u 22. minutu.
Domaći su izjednačili pogotkom Lorenca Kolomba u 57. minutu, a pobedu Napoliju doneo je Hejlund, u petom minutu nadoknade iz jedanaesterca.
Napoli je utakmicu završio sa desetoricom, pošto je Huan Žezus dobio drugi žuti karton u 76. minutu.
Napoli je posle druge uzastopne pobede, ukupno 15. u ligi treći na tabeli sa 49 bodova i ima bod manje i utakmicu više od drugoplasiranog Milana i šest bodova manje i meč više od vodećeg Intera.
Đenova je vezala dva poraza i ima 23 boda na 16. mestu na tabeli.
(Beta)
