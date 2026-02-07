Fudbaleri Borusije iz Menhengladbaha odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Bajera iz Leverkuzena, u utakmici 21. kola Bundeslige.
Fudbal
MIROVALE MREŽE U MENHENGLADBAHU: Remi Borusije i Bajera
Slušaj vest
Domaći su poveli golom Janika Engleharta u 10. minutu, a bod Bajeru obezbedio je njegov saigrač Filip Sander, autogolom u 44. minutu.
Leverkuzen je peti na tabeli sa 36 bodova.
Menhengladbah je nastavio niz bez pobede i posle sedmog remija zauzima 12. mesto na tabeli sa 22 boda.
U sledećem kolu Bajer će dočekati Santk Pauli, a Borusija će u Frankfurtu igrati protiv Ajntrahta.
(Beta)
Reaguj
Komentariši