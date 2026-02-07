Slušaj vest

Domaći su poveli golom Janika Engleharta u 10. minutu, a bod Bajeru obezbedio je njegov saigrač Filip Sander, autogolom u 44. minutu.

Leverkuzen je peti na tabeli sa 36 bodova.

Menhengladbah je nastavio niz bez pobede i posle sedmog remija zauzima 12. mesto na tabeli sa 22 boda.

U sledećem kolu Bajer će dočekati Santk Pauli, a Borusija će u Frankfurtu igrati protiv Ajntrahta.

Beta

