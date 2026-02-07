Slušaj vest

Ndžantu je pokidao tetivu krajem decembra, rehabilitacija nije prošla kako su u klubu očekivali, pa će 18-godišnji napadač morati na operaciju.

On je prošlog novembra počeo utakmicu protiv Totenhema u Ligi šampiona, a mesec dana kasnije postigao je svoj prvi gol u prvenstvu, u utakmici protiv Meca.

Takođe, ove sezone igrao je i u Omladinskoj Ligi šampiona i postigao tri gola protiv Atalante.

Trener Pari Sen Žermena Luis Enrike hvalio je mentalitet Ndžantua, rekavši da je on bio nervozniji od samog tinejdžera, kada je ulazio u igru protiv Barselone u Ligi šampiona.

"On se oporavljao, a onda se pojavio problem. Vrlo je mlad i njegovo odsustvo je problem za čitavu ekipu. Sviđa mi se njegova mogućnost da igra na različitim pozicijama, njegov kvalitet. Ovo je veoma loša vest prvenstveno za njega, a onda za mene i ekipu", rekao je Enrike.

(Beta)