Fudbaleri Fiorentine i Torina remizirali su sa 2:2 u okviru 24. kola Serije A.

Viola je imala pobedu u džepu sve do 94. minuta, ali je Maripan doneo bod gostima.

Torino je poveo na ovom susretu u 26. minutu. Ilkan je lepo centrirao, a Kasadeji je umakao odbrani i glavom zatresao mrežu.

Fiorentina je u drugom pouvremenu preokrenula rezultat. Za svega šest minuta, prvo je Solomon doneo izjednačenje, a onda Ken i prednost domaćoj ekipi.

Išla je Viola ka važnom trijumfu i izlasku iz opasne zone, međutim, Maripan je poravnao rezultat u nadoknadi vremena.

