Navijači fudbalskog kluba Hajduk Split na utakmici protiv Slaven Belupa u prvenstvu Hrvatske skandirali su "Ubij Srbina" i "Za dom spremni", čime su nastavili sa užasnom antisrpskom propagandom.

Kako prenose hrvatski mediji, ovi povici čuli su se tokom pomenute utakmice odigrane na stadionu "Poljud" u Splitu, gde je nešto ranije navijačka grupa "Torcida" spalila obeležja Crvene zvezde. Hrvatski "tportal.hr" je u tekstu pod naslovom "Sramotne scene na "Poljudu": Pola stadiona skandiralo "Za dom spremni" i "Ubij Srbina" opisao šta se sve dešavalo na stadionu, gde je Hajduk dočekao ekipu Slavena.

Utakmica je završena pobedom Hajduka 2:0, ali više je bilo govora o spornim potezima navijačke grupe "Torcida". Očekuje se da skandalozna dešavanja budu i predmet disciplinskih organa u predstojećim danima.

Kako navodi pomenuti izvor, veruje se da su "torcidaši" želeli da se "pohvale" nedavnim incidentom u Tuzli, kada su iz zasede sačekali navijače Crvene zvezde, nakon čega je nastala brutalna tuča u kojoj je povređeno više lica.

Prema pisanju pomenutog portala, navijači Hajduka su tokom celog meča bili neprijateljski nastrojeni prema srpskom narodu.

"Na severnoj tribini najpre je istaknut transparent s porukom 'Mi smo bandu preko Drine u tri pi**e materine'. Transparent je bio način da se 'Torcida' pohvali nedavnim incidentom u Tuzli, gde je došlo do brutalne tuče s 'Delijama'. Sporni transparent bio je tek uvod. Samo nekoliko minuta kasnije 'Poljudom' (na severnoj i jednom delu istočne tribine) su se zaorili povici 'Za dom spremni', a potom i 'Ubij Srbina', što je dodatno zaoštrilo atmosferu", navodi pomenuti izvor.