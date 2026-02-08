Slušaj vest

Iz Boke Juniors u FAP iz Priboja! Da, dobro ste pročitali!

Jedan od najluđih transfera u srpskom fudbalu desio se u zimskom prelaznom roku gde je prvoligaš FAP u svoje redove doveo Gastona Gerzela iz argentinske Boke.

Gerzel se navijačima kluba iz Priboja obratio putem društvenih mreža.

- Pozdrav navijačima FAP Priboj, ja sam Gaston Gerzel, dolazim iz Boke Juniors i veoma sam uzbuđen što dolazim u Srbiju. Šaljem vam svima jedan veliki zagrljaj - rekao je on na predstavljanju.

Gaston Gerzel igra na poziciji levog krila, ima 26 godina, a pored Boke nastupao je i na pozajmicama u Platenseu, Sarmijentu i Los Andesu.

Sada će se sa saigračima u Priboju boriti da FAP zadrži status prvoligaša pošto je ovaj klub trenutno na 13. poziciji od 16 timova. FAP je osvojio 22 boda, iz lige ispada čak šest timova i videćemo koliko će nova desetka pomoći klubu u borbi za opstanak.

FAP je u januarskom prelaznom roku promenio veliki broj igrača, te su u klub došli Nikola Tasić (golman 31, Dinamo Jug), Sava Prodanović (golman, 25, Šumadija 1903), Aleksa Marković (desni bek, 27, Smederevo), Milan Tešanović (štoper, 21, Sarajevo B), Ognjen Tešanović (štoper, 20, IMT), Damjan Daničić (levi bek, 25, Budućnost Dobanovci), Miloš Divac (zadnji vezni, 21 godina, Mladost Lučani), Petar Ristić (desno krilo, 25, Pelister), Martin Anđelković (desno krilo, 20, Javor), Radoslav Vipart (ofanzivni vezni, 19, IMT),, Gaston Gerzel (levo krilo, 26, Boka juniors), Milan Mirosavljev (napadač, 30, Dinamo Jug), Bosijako Antvi (napadač, 20, Javor), Petar Šoškić (napadač, 22, Torlak) i Mario Marković (napadač, 22, Borac Paraćin).

Da li će to biti dovoljno za opstanak, ostaje da se vidi.

BONUS VIDEO: