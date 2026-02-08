Slušaj vest

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo u sukobu je sa glavešinama saudiskog fudbala zbog promena u strukturi vodećih klubova.

Kao što je poznato, država kontroliše četiri tima u saudijskoj Pro ligi: Al Nasr, Al Hilal, Al Itihad i Al Ahli, ali su prema pisanjima pojedinih medija, okrenuli leđa projektu Al Itihada.

Otuda su i dozvoljeni odlasci Karima Benzeme i Engoloa Kantea, takođe, Itihadu su zabranjeni poneki transferi, a takav odnos se nije dopao Kristijanu Ronaldu koji se pobunio i to je povod za medijske spekulacije oko njegovog napuštanja čitavog projekta u Saudijskoj Arabiji.

Britanski Sunday Mirror ovog jutra na svojoj naslovnici objavljulje veliku vest - da je Mohamed Salah već lociran kao zamena za Kristijana Ronalda od strane glavnokomandujućih u ligi Saudijske Arabije.

Nije tajna da ga žele već godinama i da su mu nudili kule i gradove, ali Egipćanin je odabrao ostanak u Liverpulu. Bilo je turbulentno pred kraj 2025. godine kada se sukobio sa Arneom Slotom, ali sada su ratne sekire zakopane ili barem tako izgleda i krilni napadač redovno igra.

Ipak, s obzirom na to da mu ugovor važi do sledećeg leta, Saudijci celokupnu situaciju vide kao priliku za smenu lica svoje lige. Navodno planiraju da utrostruče platu Mohameda Salaha koji prima 450.000 evra sedmčno na "Enfildu" i daju mu 1.500.000. Fascinantna brojka.

Salah je sedam godina mlađi, najveći je muslimanski fudbaler na svetu i deluje kao idealna prilika za Saudijce da dođe i postane prva figura tamošnjeg fudbala.

