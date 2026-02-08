Slušaj vest

Napoli je juče uspeo da trijumfuje kao gost nad Đenovom rezultatom 3:2, golom iz penala u petom minutu nadoknade vremena, ali ono što posle tog meča brine trenera Antonija Kontea jeste povreda Skota Mektomineja, što je još jedan u nizu kadrovskih problema za Napolitance u poslednje vreme.

''Mektominej ima ovaj problem od početka godine, upali se oko tetive, s vremena na vreme boli i mora da igra u nižoj brzini. Mogao je da nastavi, ali ovo je igrač koga bih radije imao na 100% nego da preuzimam glupe rizike'', rekao je Konte za ''DAZN Italija''.

Ali, da li će moći da računa na njega u utorak protiv Koma u Kupu Italije?

''Komo se čak i odmarao ovog vikenda, jer je njegova utakmica protiv Milana odložena. Ne znam da li će se Maktominej oporaviti od ovoga, ali bi bio veliki gubitak ako ne bi'', izjavio je Konte.

Ipak, ponosan je na igrače kako reaguju na sve probleme koji su ih snašli u poslednje vreme.

''Ova pobeda pokazuje da tim nikada ne posustaje. Svaka nedelja kao da donosi novu prepreku, bio sam radoznao da vidim kako će tim reagovati bez Di Lorenca, koji je tako važna figura zbog svog kvaliteta i harizme. Video sam snažnu reakciju svih.

Ovo su momci koji sve prevazilaze čistim srcem. Morao sam da donesem neke odluke, iskreno, to je bila utakmica koju smo zaslužili da pobedimo, ali čestitke Đenovi i Danijelu De Rosiju, ovo je tim koji neće imati problema da ostane u Seriji A. Atmosfera na Marasiju je bila kao da ste u Premijer ligi'', rekao je Konte i nastavio:

''Ovo je apsurdna sezona, svakako. Ako smo inteligentni ljudi, svi bismo trebali da razmislimo o konstrukciji tima, o strategiji transfera koju smo napravili, jer u poređenju sa drugim timovima, imamo veoma sužen izbor igrača. Ne možemo čak ni da se osvrnemo na omladinsku akademiju.

Imamo igrače poput Angise, koji se, izgleda, ne mogu potpuno oporaviti, Gilmor je imao operaciju i još uvek ima problema, kao i De Brujne, Lukaku je dugo bio van terena, Di Lorenco će biti van terena dva meseca, ne znamo šta će se desiti sa Maktominejem...'', zabrinut je Konte.

Kurir sport / Sportske.net

